21 Kasım 2025 Cuma
Güncel

150 yıllık tarihi konak yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi konak çıkan yangın kontrol altına alınırken, 7 kişi son anda kurtuldu. Söndürme çalışmaları sıranda yaralanan iki itfaiye erinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

21 Kasım 2025 Cuma 07:05
ABONE OL

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta Pınar Ç.'ye ait 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden bir kişinin sese uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi son anda kendilerini dışarı attı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında Safranbolu Belediyesi itfaiye erlerinden Yunus Ermiş ve Emrah Kerim Arğa'nın üzerine moloz döküldü.

Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

