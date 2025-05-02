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  • 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

2 Mayıs 2025 Cuma 10:15 - Güncelleme:
151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ve Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın birlikte hazır bulunduğu etabın startı 10.40'ta verildi ve 144 bisikletçi nötralize startın ardından yağan yağmur altında yola çıkar çıkmaz komiserler heyeti tarafından yarış durduruldu.

AŞIRI YAĞMUR VE PARKUR TEHLİKESİ

UCI (Dünya Bisiklet Birliği)'nin Tur'da görevlendirilen yarış direktörü Vladimiros Petsas (Yunan) ve komiserler heyeti,takım menajerleri, Organizasyon Komitesi, ve sporcular dün yaşanan kazayı da gerekçe göstererek iptal kararının alındığını duyurdu. Kafileler böylece konaklayacakları otele sevk edildiler.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10:40'ta verilmesi kararlaştırıldı.

Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 2 Mayıs 6.etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi

KUŞADASI-SELÇUK (MERYEMANA) ETABI YARIN KOŞULACAK

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı günde yarın 156 kilometrelik Kuşadası-Selçuk (Meryemana) etabı koşulacak


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