İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3573
  • EURO
    8,7259
  • ALTIN
    459.606
  • BIST100
    1099.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 153 ülke Türkiye'ye çağrı yaptı: Bize yardım edin
Güncel

153 ülke Türkiye'ye çağrı yaptı: Bize yardım edin

142 ülke ile uluslararası yedi yardım kuruluşunun imdadına yetişen Türkiye, koronavirüs pandemisiyle mücadelede adını başarıyla duyurdu. 11 ülke daha Türkiye'ye tıbbi destek telefonu açtı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 08:27 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 08:27
ABONE OL

 Pandemide 142 ülke ve yedi uluslararası yardım örgütüne tıbbi destekte bulunan Türkiye’ye, 11 ülke daha yardım talebinde bulundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bangladeş, Kosova, Sri Lanka, Belarus, Etiyopya, Güney Sudan, Gürcistan, Irak, Rusya, Somali, Yemen de tıbbi destek istedi. Talepler arasında dezenfektandan PCR test kitlerine, maskeden boneye pek çok ürün yer alıyor. Bangladeş 50 bin, Gürcistan 50 bin, Irak 115 bin, Sri Lanka 20 bin PCR test kiti talep etti. Ticaret Bakanlığı, daha çok cerrahi maske, eldiven ve önlüğün olduğu talepleri karşılamak için iş dünyasıyla istişarelere başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce “Sadece vatandaşlarımız değil yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin de imdadına koştuk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz” demişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.