153 ülke Türkiye'ye çağrı yaptı: Bize yardım edin

27 Ağustos 2020 Perşembe 08:27 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 08:27

Pandemide 142 ülke ve yedi uluslararası yardım örgütüne tıbbi destekte bulunan Türkiye’ye, 11 ülke daha yardım talebinde bulundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bangladeş, Kosova, Sri Lanka, Belarus, Etiyopya, Güney Sudan, Gürcistan, Irak, Rusya, Somali, Yemen de tıbbi destek istedi. Talepler arasında dezenfektandan PCR test kitlerine, maskeden boneye pek çok ürün yer alıyor. Bangladeş 50 bin, Gürcistan 50 bin, Irak 115 bin, Sri Lanka 20 bin PCR test kiti talep etti. Ticaret Bakanlığı, daha çok cerrahi maske, eldiven ve önlüğün olduğu talepleri karşılamak için iş dünyasıyla istişarelere başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce “Sadece vatandaşlarımız değil yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin de imdadına koştuk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz” demişti.