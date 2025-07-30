Aşırı dozda kokain verdiği kadın avukatın entübe edilmesinin ardından tutuklanan kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına ulaşıldı. Dava dosyasında, Fatih Altaylı başta olmak üzere birçok gazeteciyi fonlayan Gökalp İçer'in, kara para aklayan dolandırıcılık şebekesinin tam merkezinde yer aldığı kaydediliyor.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ana sponsoru olarak adını duyuran kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, önceki gün gün "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından tutuklandı.

İçer'in aşırı dozda kokain verdiği avukat Göksu Çelebi ise hastaneye kaldırılmış, ardından entübe edilmişti. Çelebi'nin halen komada olduğu öğrenildi. Tutuklanan İçer, gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın "Onlar TV" isimli kanalının da bir dönem sponsorluğunu yaptı.

Kara para aklanan dolandırıcılık şebekesinin tam merkezinde olan ve bu parayla gazetecileri fonlayan Gökalp İçer'in "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Şantaj", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yargılandığı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına SABAH ulaştı.

BÜYÜK BİR DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNİN İÇERİSİNDE

Dava dosyasının içeriği, büyük bir dolandırıcılık şebekesinin telefonla kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtıp, yapay zeka destekli bir şekilde akrabalarıyla telefonda konuşturularak güvenlerini kazanıp milyonlarca lira dolandırmasını konu alıyor.

DOLANDIRICILARIN PARASI KRİPTO BORSASINDA AKLANIYOR

Dolandırıcılar, mağdurlardan elde ettikleri paraları ilk etapta cüzi bir miktarda kiraladıkları gerçek kişilere ait banka hesaplarına aktarıyor. Buradan da kripto para borsasında soğuk cüzdanlarına transfer ederek suç gelirleri aklanıyor.

Sabah'ın haberine göre, Soruşturma birimleri paranın izini takip ederek çeteyi ifşa etti. İşte ICRYPEX Kripto Varlık Sağlayıcısı şirketi de bu noktada soruşturmaya dahil olan ve dolandırıcıların kullandığı paravan kripto işlem yapan firmalardan sadece bir tanesi.

GİZLİ EVRAKLARI BİRBİRLERİNE GÖNDERMİŞLER

Dava dosyasındaki bilgilere göre, ICRYPEX Kripto Varlık Sağlayıcısı şirketinin sahibi ve CEO'su olan İçer'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Bu inceleme sonucunda örgüt lideri Ozan Şıklaroğlu ile yaptığı silinen yazışmalar geri getirildi.

Bu yazışma içeriklerinde Icrypex şirketiyle ilgili yürütülen soruşturmadaki gizli evrak niteliğindeki belgelerin birbirlerine gönderildiği, soruşturma işlemlerinin aralarında konuşulduğu, belgelerde ismi geçen örgüt üyelerine haber verildiği saptandı.

Ayrıca, şüphelilerin aralarında süreli mesajlaşmaya imkan tanıyan Telegram uygulamasını kullandıkları, tespit edilebildiği kadarıyla bazı yazışmalara Ozan Şıklaroğlu'nun materyalinde rastlandı.

154 MİLYON DOLARI TL'YE ÇEVİRDİLER

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuşmada geçen Hotto ismini mercek altına aldı. Ozan Şıklaroğlu'nun İcra Kurulu Başkanı olan Hotto Yazılım A.Ş. adına ICrypex borsasında oluşturulan bir cüzdana rastlandı.

Cüzdana yaklaşık olarak 154 milyon dolar gönderildiği, bu işlemlerin tek yönlü olarak borsa cüzdanına yapıldığı saptandı.

Transfer edilen bakiyelerin hızlı bir şekilde ICRYPEX üzerinden TL'ye dönüştürülerek, dolandırıcı şebeke üyelerinin banka hesaplarına aktarıldıkları ve oralardan da hızlıca çekildiği tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA YARDIMCI OLDU

Tek yönlü bu işlemlerin, ICrypex borsasının şüpheli dolarların bozdurulması ve gerçek paraya dönüştürülebilmesi amacıyla örgütsel faaliyet kapsamında kullanıldığı, bu şekliyle Gökalp İçer'in örgüt üyesi olduğu ifade edildi.

'2-3 PROGRAM SPONSOR OLDU' DİYEREK SIYRILMAYA KALKTI

Gökalp İçer'in sponsorluğunu yaptığı Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabında olayla ilgili sessizlik hakimken, 'Onlar Tv' isimli Youtube programının aktörlerinden Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, genç kadının yaşam savaşı vermesine neden olan Gökalp İçer'le ilgili hiçbir sosyal medya paylaşımında bulunmadı.

'Onlar Tv' sunucusu Şule Aydın, programın geçtiğimiz günkü yayınında İçer'in tutuklanmasıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Aydın, İçer'in sadece 2 ya da 3 program için sponsor olduğunu iddia ederek, "Bu şirket 2 ya da 3 program sponsor olmuştu.

Herhangi bir markanın sahibinin özel hayatı boyunca yaptığı şeylerden biz mi sorumlu olacağız" mazeretine sığınırak göstermelik bir açıklamada bulundu.

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