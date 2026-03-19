19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • 16 adrese eş zamanlı baskın: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Güncel

16 adrese eş zamanlı baskın: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Burdur ve Antalya'da 16 adreste eş zamanlı düzenlediği 'Narko Kapanı' operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
16 adrese eş zamanlı baskın: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Burdur ve Antalya'yı kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, iki ilde 16 farklı adrese eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı. Jandarma ekiplerinin titiz takip sürecinin ardından gerçekleştirdiği 'Narko Kapanı' operasyonu, bölgedeki uyuşturucu şebekesine ağır darbe vurdu.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur ve Antalya'da 16 adreste eş zamanlı "Narko Kapanı" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı.

22 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

