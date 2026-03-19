16 adrese eş zamanlı baskın: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Burdur ve Antalya'yı kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, iki ilde 16 farklı adrese eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı. Jandarma ekiplerinin titiz takip sürecinin ardından gerçekleştirdiği 'Narko Kapanı' operasyonu, bölgedeki uyuşturucu şebekesine ağır darbe vurdu.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur ve Antalya'da 16 adreste eş zamanlı "Narko Kapanı" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı.

22 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.