16 adrese eş zamanlı baskın: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Burdur ve Antalya'yı kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, iki ilde 16 farklı adrese eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı. Jandarma ekiplerinin titiz takip sürecinin ardından gerçekleştirdiği 'Narko Kapanı' operasyonu, bölgedeki uyuşturucu şebekesine ağır darbe vurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur ve Antalya'da 16 adreste eş zamanlı "Narko Kapanı" operasyonu düzenledi.
Operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.