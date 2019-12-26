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16 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı hangi branşlarda olacak?

16 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı açıklandı. Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. 16 bin sağlık personeli alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

26.12.2019  15:03 - Güncelleme: 26.12.2019  15:03
Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. 16 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN? 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. 16 bin sağlık personeli alımlarının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.
 
 

 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA OLACAK? 
 

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