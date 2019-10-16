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16 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ 16 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

16 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm şans oyunu seven vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MPİ 16 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 7 haftadır devreden ikramiye bu akşam talihlisini bulacak mı merak ediliyor. Çarşamba akşamı 1261. kez gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye yedinci kez 13.600.971,21 TL devretmişti. 16 Ekim Sayısal Loto sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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16 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MPİ 16 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çarşamba akşamı 1261. kez gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye yedinci kez 13.600.971,21 TL devretmişti. Hafta boyunca kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisindeler. 16 Ekim Sayısal Loto sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
16 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sayısal Loto çekilişi, 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. 
 

MPİ 16 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI 

 

 
SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
 
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
 
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
 

 
 
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
 
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
 
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
 
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
 
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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