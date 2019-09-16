Tüm televizyon takipçileri 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur mu, Çocuk mu, Yasak Elma mı kim birinci? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bu akşam Show TV'de heyecanla beklenen Çukur'un yeni sezonu, Star TV'de Çocuk, FOX TV'de Yasak Elma, ATV'de Canevim ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte kimin birinci olduğu belli olacak. 16 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çukur mu, Çocuk mu, Yasak Elma mı kim birinci? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 16 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTA (9 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC