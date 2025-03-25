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16 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

AA25 Mart 2025 Salı 10:01 - Güncelleme:
16 ilaç geri ödeme kapsamına alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8'i yerli üretim olan 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi." ifadelerini kullandı.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının da artırıldığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aile hekimliği uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları daha fazla ilaca rapor düzenleyebilecek. Kardiyolojik, dermatolojik ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, major depresyon ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve çölyak tedavisinde kullanılan ürünlere erişim kolaylaştırıldı.Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

  • Kanser ilaçları
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  • Vedat Işıkhan

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