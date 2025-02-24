İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarımızda; 92 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.❗️



İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza... pic.twitter.com/QnzcOZVfZa