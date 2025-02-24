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16 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı

16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-47' operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
16 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

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