16 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü birçok ilde eğitime ara verildi; İşte o iller

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara 9 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar;kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz.

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Konya'da ise 19 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi.

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Nevşehir’de yağan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat'ta gün boyu etkili olan kar sonrası Vali Kadir Çakır, yazılı bir açıklama yaptı. Vali Çakır, "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü. Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi.,

Kar yağışı ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis'te araçlar kara gömüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği belirtildi.

Düzce

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Tokat

Tokat'ta il genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, öğleden sonra kent merkezinde de etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.