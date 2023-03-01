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''16 Mart'ta Brüksel'de AB girişimiyle Türkiye'ye destek konferansı düzenlenecek''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
''16 Mart'ta Brüksel'de AB girişimiyle Türkiye'ye destek konferansı düzenlenecek''
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan bakanlık koordinasyon merkezinde Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

İkili görüşmelerde, 11 ilde yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümetin gösterdiği çabaya vurgu yapılarak destek mesajları verildi.

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARIYLA İLK ANDAN İTİBAREN SAHADA DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez'i kabulünde, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları aktaran Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkilediğini ifade ederek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Birlikte hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyacını giderme gayreti içerisinde olduk. Hızlıca arama-kurtarma çalışmalarını yürüttük. Ardından da geçici barınma alanları için çalışmalarımızı başlattık. Şu an itibariyle hasar tespitlerini yüzde 85 seviyelerine getirdik" dedi.

Bakan Kurum, devlet olarak yaşanan afetin ilk anından bugüne kadar yapılan çalışmaları da anlattı.

"16 MART'TA BRÜKSEL'DE AB GİRİŞİMİYLE TÜRKİYE'YE DESTEK KONFERANSI DÜZENLENECEK"

Deprem bölgesindeki çalışmaları ve son durumu aktaran Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Büyükelçi Landrut, 16 Mart'ta Brüksel'de AB girişimiyle Türkiye'ye destek konferansı düzenleneceğini bildirerek, konferansta AB Komisyonu tarafından Türkiye'ye yapılacak yardımın açıklanacağını belirtti.

Ayrıca Landrut, Türkiye'ye "yanınızdayız" mesajı verdi.

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