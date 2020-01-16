16.01.2020 17:19 - Güncelleme: 16.01.2020 17:19

16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümü, Show Tv'de Ramo tekrar bölümü ve Kanal D'de Recep İvedik 3 yapımları izleyiciler ile buluşacak.

16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Ocak reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

9 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada Mucize Doktor Özet yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Mucize Doktor", 2.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı.

2 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Mucize Doktor", 2.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı.