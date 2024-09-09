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  • 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi
Güncel

16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi

Yargıtayın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, Adli Tıp Kurumundan (ATK) beklenen raporun geldiğini bildirdi.

Söz alan sanık avukatları, rapora ilişkin beyanlarını yazılı olarak mahkemeye ileteceklerini belirti. Avukatlar, sağlık sorunları bulunan müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, avukatların isteği doğrultusunda sanıkların sonraki celselere katılmama taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların vareste tutulmalarına hükmettiği duruşmayı 17 Şubat 2025'e erteledi.

YARGITAY'DAN YENİ KARAR

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifaklarının" olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

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