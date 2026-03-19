Anayasa Mahkemesi, aralarında Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de bulunduğu 16 siyasi partinin mali denetimlerini tamamladı. Devlet Partisi ile Aydınlık Demokrasi Partisi'nin gelir ve giderlerini belgelendirememesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

AA19 Mart 2026 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
16 siyasi partinin mali denetimleri tamamlandı
Anayasa Mahkemesi, çok sayıda siyasi partinin 2022 ve 2023 yıllarına ait kesin hesaplarını mercek altına aldı. Denetim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanırken, iki partinin mali belgelerini sunamaması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması kararı dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

AYM'DEN 16 SİYASİ PARTİNİN 2022-2023 MALİ DENETİMİNE ONAY

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 16 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye İşçi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Al Sancak Partisi, Devlet Partisi ve Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022, Sosyalist Emekçiler Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Genç Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ile 22 Temmuz 2025'teki kurultayında kapanma kararı alan Memleket Partisinin 2023, Türkiye Komünist Hareketi Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinin ise hem 2022 hem de 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

DEVLET PARTİSİ VE AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ İÇİN ANKARA BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Yüksek Mahkeme, Devlet Partisi ile Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022 kesin hesaplarının incelenmesinde, partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında işlem tesis edilmesi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.

