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16 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?

Vatandaşlar, ‘16 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?’ sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. 16 Temmuz Salı günü tüm kanallara ait reyting sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. Reyting sonuçları oranları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız. Kanal D’de Çarkıfelek, Star TV’de Erkenci Kuş, Show TV’de Of’lu Hoca’nın Şifresi, ATV’de Kimse Bilmez, TRT1’de Aileler Yarışıyor, TV8’de ise Kötü Çocuk filmi ekranlara gelecek. İşte 16 Temmuz reyting sonuçları haberimizin detayları…

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‘16 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?’ sorularına medya sever vatandaşlarımız tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. 16 Temmuz Salı günü tüm kanallara ait reyting sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. Reyting sonuçları oranları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız. Kanal D’de Çarkıfelek, Star TV’de Erkenci Kuş, Show TV’de Of’lu Hoca’nın Şifresi, ATV’de Kimse Bilmez, TRT1’de Aileler Yarışıyor, TV8’de ise Kötü Çocuk filmi ekranlara gelecek. 9 Temmuz Salı günkü reyting sonuçlarına baktığımızda Erkenci Kuş AB’de birinci olurken ABC1 ve Total’de Kimse Bilmez dizisi zirvede sıra almıştı. İşte 16 Temmuz reyting sonuçları haberimizin detayları…

16 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer vereceğiz.

9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

 
1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

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