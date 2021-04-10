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16 terörist böyle etkisiz hale getirildi!

Mardin'in Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 16:44 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:59
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İçişleri Bakanlığı, 2'si 'kırmızı', 3'ü 'turuncu' listede yer alan örgütün sözde üst düzey 5 isminin de aralarında olduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde havadan bombalama, komandoların intikali ve teröristlerle temas anları yer aldı.

Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı'nda, 7 Nisan'daki operasyonda havadan çekilen görüntülerde, teröristlerin bulunduğu sığınağın vurulma anı ile Jandarma Özel Harekat timlerinin teröristlerle çatışma ve sığınağın tahliye anları yer aldı.

Bu operasyonda, aralarında 'kırmızı' listede yer alan Özgür Gabar ile Fırat Şişman'ın da bulunduğu 6 terörist, etkisiz hale getirildi.

Mardin Bagok'ta, 29 Mart'ta gerçekleştirilen 'Eren- 5' operasyonunda ise 4 teröristin kaçarken, İHA'larla tespit edilerek, vurulması görüntülere yansıdı.

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