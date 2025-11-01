İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

16 Yaş Altı Milli Takımı, İngiltere'yi mağlup etti

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Antalya'da oynanan hazırlık turnuvasında İngiltere'yi 3-2 mağlup etti.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 21:23 - Güncelleme:
16 Yaş Altı Milli Takımı, İngiltere'yi mağlup etti
Antalya'da oynanan hazırlık turnuvasının ikinci maçında 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İngiltere'yi 3-2, Portekiz ise Galler'i 3-0 mağlup etti.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen özel turnuvaya, Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Galler 16 yaş altı milli takımları katıldı.

İlk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup olan 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İngiltere'yi 31 ve 45. dakikalarda Muhammed Esad Deniz ile 47. dakikada Salih Yuşa Canım'ın kaydettiği gollerle 3-2 mağlup etti.

Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futblcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos da turnuvada Portekiz takımında yer aldı.

Genç futbolcu, Portekiz'in Türkiye'ye karşı 2-0 kazandığı ilk hazırlık mücadelesinde son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

Babası gibi forvet hattında görev yapan Cristiano Dos Santos, ikinci hazırlık maçında Galler karşında ilk 11'de sahaya çıktı.

Portekiz ekibi karşılaşmayı, 42. dakikada Cristiano Dos Santos, 65 ve 90. dakikada ise Rafael Cabral'ın attığı gollerle 3-0 kazandı. Genç oyuncu Dos Santos, ikinci yarı 62. dakikada oyundan çıkarak yerini takım arkadaşına bıraktı. Karşılaşmayı, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da izledi.

Turnuva, aynı sahada 4 Kasım Salı günü Türkiye-Galler ve Portekiz-İngiltere maçları ile sona erecek.

