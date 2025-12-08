İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

16 yaşında sürücü koltuğuna oturdu! Direksiyon hakimiyetini yitirdi: 5 çocuk yarandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün gece meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 5 çocuk yaralandı. 16 yaşındaki çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı meydana gelen kazada bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 10:41
16 yaşında sürücü koltuğuna oturdu! Direksiyon hakimiyetini yitirdi: 5 çocuk yarandı
Edinilen bilgiye göre, Hacıyusuf Mahallesi Adalet Caddesi'nde şehir merkezi istikametine seyir halinde olan C.D. (16) yönetimindeki 34 MME 840 plakalı otomobil, 11026 Sokak kavşağına yaklaşırken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Çarpmanın etkisiyle sürücü C.D. ile aynı araçta bulunan İ.Ç. (17), A.S. (16), S.T. (14) ve I.Ö. (15) yaralandı. Yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer dört yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere sevk ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

