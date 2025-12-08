16 yaşında sürücü koltuğuna oturdu! Direksiyon hakimiyetini yitirdi: 5 çocuk yarandı

Edinilen bilgiye göre, Hacıyusuf Mahallesi Adalet Caddesi'nde şehir merkezi istikametine seyir halinde olan C.D. (16) yönetimindeki 34 MME 840 plakalı otomobil, 11026 Sokak kavşağına yaklaşırken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü C.D. ile aynı araçta bulunan İ.Ç. (17), A.S. (16), S.T. (14) ve I.Ö. (15) yaralandı. Yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer dört yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere sevk ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.