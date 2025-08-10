İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 16 yaşındaki boğulan çocuğun Minguzzi detayı kahretti: ''Yandım oğlum yandım''
Güncel

16 yaşındaki boğulan çocuğun Minguzzi detayı kahretti: ''Yandım oğlum yandım''

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuğun Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Yürek yakan bir paylaşım yapan anne Yasemin Minguzzi, 'Yandım oğlum yandım' dedi.

IHA10 Ağustos 2025 Pazar 18:25 - Güncelleme:
16 yaşındaki boğulan çocuğun Minguzzi detayı kahretti: ''Yandım oğlum yandım''
ABONE OL

Olay, dün Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahilde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Ferizli ilçesinden sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu Efe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Efe'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen? Yandım oğlum yandım" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.