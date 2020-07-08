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16 yaşındaki çoban yanlışlıkla kendini vurdu

Batman'da tüfekle oynayan çoban kazara kendini vurdu. Kolundan yaralanan çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11
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Olay bugün Gercüş’e bağlı Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında meydana geldi. Edinen bilgilere göre hayvanlarını otlatan M.Ö. (16) adlı çoban, yanında bulundurduğu tüfekle oynadığı sırada, silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu. Silah sesine koşan çevredeki vatandaşlar genci kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans, yolun engebeli olması nedeni ile olay yerine gidemezken, yaralı yakınlarının taşımasıyla sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye götürüldü. M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çoban burada yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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