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Güncel

16 yaşındaki çocuğu tabanca ile vurarak öldürdüler

Kırıkkale merkeze bağlı Pazarcık Köyünde Hilmi Cesur (16), tartıştığı M.Ö. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü.

DHA25 Mayıs 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 14:45
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Olay, dün akşam 20.30 saatlerinde meydana geldi. Hilmi Cesur ile M.Ö. muhtarlık binası önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayla Hilmi Cesur'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Cesur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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