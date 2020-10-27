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16 yaşındaki çocuk babasını bıçakla yaraladı, gözaltına alındı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk evlerinde tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA27 Ekim 2020 Salı 09:42 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:42
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.K. evlerinde tartıştığı babası İ.K.’ye (49) bıçakla saldırdı. Olayda sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba İ.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Babasını bıçaklayan İ.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Hastanede yaralı yaralı halde annesini cep telefonu ile arayan İ.K. oğlunun kendisini bıçakladığını, merak etmemesi gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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