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  • 16 yaşındaki genç ''kız meselesi'' kavgasının kurbanı oldu
Güncel

16 yaşındaki genç ''kız meselesi'' kavgasının kurbanı oldu

Kocaeli'de kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA27 Mart 2024 Çarşamba 02:00 - Güncelleme:
16 yaşındaki genç ''kız meselesi'' kavgasının kurbanı oldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde, akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek'i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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