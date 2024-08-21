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Güncel

16 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia

İstanbul Sarıyer'de 'Ayazağa kedileri geliyorum' duvar yazısı önünde arkadaşları ile fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan Emir Koçhan(16) bir grup yaşıtı tarafından feci şekilde darp edildi. Koçhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

IHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
16 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia
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Olay, Sarıyer Ayazağa'da 17 Ağustos cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emir Koçhan (16) arkadaşları ile birlikte 'Ayazağa kedileri geliyor' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. İddiaya göre Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti. Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Koçhan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti. Koçhan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

  • Sarıyer Kedileri
  • Emir Koçhan
  • Ayazağa Duvar Yazısı

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