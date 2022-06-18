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  • 16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken camdan düştü: Ağır yaralı
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16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken camdan düştü: Ağır yaralı

Bahçelievler'de 16 yaşındaki genç kız, iddiaya göre çamaşır silkelerken dengesini kaybederek camdan düştü.

IHA18 Haziran 2022 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Garip Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki Ayşenur E., 6'ncı kattaki evlerinin camından çamaşır silkelerken dengesini kaybederek apartmanın bahçesine düştü. Sesi duyan komşular dışarı çıktıklarında genç kızın yerde yattığını gördü. O sırada evde olan kızın ablası da feryat ederek aşağı indi. Sesleri duyan komşular sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yerde yatan kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumun ağır olduğu ve tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği öğrenildi.

"ÇAMAŞIR SİLKELERKEN DİYORLAR"

Olayın olduğu sokakta yaşayan Mahmut Yılmaz, "İki kişi bahçeye girdi. Biz tam olayı fark edemedik, dönüşte de ambulans ve itfaiyenin geldiğini görünce çocuğun düştüğünü gördük. Ama bahçeye falan baktık, kanama falan yok. İnşallah da bir şey olmamıştır. Çok üzücü, komşumuz da zaten. Ambulans aldı götürdü çocuğu. Sonuçta 16 yaşında kız çocuğu, gerçekten çok üzücü oldu. Komşularına sordum çamaşır silkelerken diyorlar" dedi.

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