İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2022 Cumartesi / 16 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 16 yaşındaki liseli genç, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi
Güncel

16 yaşındaki liseli genç, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Erzincan'da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 16 yaşındaki liseli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 16:02 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:02
ABONE OL

Olay, Erzincan'ın Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.