16 yaşındaki liseli genç, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi

IHA 19 Mart 2022 Cumartesi 16:02 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:02

Olay, Erzincan'ın Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.