16 yaşındaki otizmli Mustafa'ın öfke nöbetleri atlı terapi eğitimleriyle azaldı

AA 23 Kasım 2021 Salı 13:06 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 17:21

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneğince hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Doğada Atlı Terapi Projesi kapsamında, Emirbey Atlı Turizm Çiftliği'ne gelen özel bireylere at üzerinde egzersizler yaptırılıyor.



Burada öz güven kazanan, farklı cümleler kuran ve vücut hareketlerinde gelişim sağlanan öğrencilerin aileleri de terapiden yüzleri gülerek ayrılıyor.

Emirbey Atlı Turizm Çiftliği'ne gelen otizmli Mustafa Yiğit Budak da atlı terapist, ergoterapist, seyis ve yan tutucu eşliğinde atlı terapi eğitimlerine katılıyor.

- "ÇOK VERİMLİ VE ETKİLİ BİR ÇALIŞMA"

Yiğit'in annesi Lemiye Budak, AA muhabirine, oğluna 3 yaşında otizm tanısı konulduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşadıklarını, otizm teşhisinin ardından memleketleri Kastamonu'ya yerleşmeye karar verdiklerini ifade eden Budak, "İstanbul'dan çocuğumuza yeni bir yaşam yeri kurmak için döndük. Burada atlı terapiyle karşılaştık. Çocuğum aşırı öfke nöbetleri yaşıyordu. Bu terapiden sonra çocuğumun hali hareketi değişti. Daha sakin bir çocuk oldu. Devamının gelmesini istiyorum." dedi.

Otizmli çocukların her alanda sosyalleşmesi gerektiğini anlatan Budak, şunları kaydetti:

"Proje sayesinde buraya geldik. Bu projede çocuğum ata bindi ve sakinleşti. Atın üzerinde durma süresi arttı. Komutları alıyor. Daha güzel uyguluyor. Öfkemizin olmadığı bir an bizim için mutluluk anı. Buraya eğlenerek geliyoruz, eğlenerek gidiyoruz. Eve gittiğimiz zaman daha güzel oluyor. Daha sakin oluyor. Öfke nöbetlerimiz daha azalıyor. Atlı terapi Yiğit'e çok iyi geldi. Diğer çocuklara da çok iyi geldiğini gözlemliyoruz. Attan önceki durumumuzu ve öncesini yazıyorum. Çok verimli ve etkili bir çalışma."

Kastamonu Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Nihal Gül ise atların özel bireylerin eğitiminde önemli yeri bulunduğunu vurguladı.



Ata binmeye gelen çocukların kendilerini daha özgür ve mutlu hissettiğini dile getiren Gül, "Atlı terapi Yiğit'e de çok iyi geldi. Burada sadece çocuklar değil ailelerimiz de çok mutlu oluyor." diye konuştu.