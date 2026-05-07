Güncel

16 yıl sonra açıldı! Yamula Barajı'ndan sevindiren gelişme

Kayseri'de, son yağışlarla doluluk oranı artan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı.

7 Mayıs 2026 Perşembe 15:26
Elektrik enerjisi ve tarımsal sulamanın yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri üretimi, su sporları ve turizm amaçlı kullanılan Yamula Barajı'nda son yağışlar ve eriyen karla doluluk yüzde 74'ün üzerine çıktı.

Barajda su seviyesinin yükselmesiyle iki tahliye kapağından biri açıldı.

Yüzde 6 aralanan kapaktan saniyede yaklaşık 50 metreküp su tahliye edildiği belirtildi.

Barajda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tahliye kapaklarının en son 2010'da açıldığı öğrenildi.

Öte yandan Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü, tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

