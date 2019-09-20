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160 saat bateri çalma denemesine başladı

Mersin'de 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, daha önce kendisine ait olan 'en uzun süre aralıksız bateri çalma' rekorunu yeniden elde etmek için 160 saatlik rekor denemesine başladı. Oktay Kızılkaya, 'Stüdyo ortamında 100 saatin üzerini gördüm. Burası çok güzel. Bu rekoru kıracağıma inanıyorum' dedi.

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Mersin'de yaşayan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, daha önce kendisine ait olan "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu yeniden elde etmek için 160 saatlik rekor denemesine başladı. 
 
2003 yılında 42 saatle sahibi olduğu ancak Kanadalı bir sanatçının 134 saat 5 dakikaya yükselttiği "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu 160 saate çıkarmayı hedefleyen Kızılkaya, Mezitli Belediyesinin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde davul çalmaya başladı. 
 
 Kızılkaya, rekor denemesi öncesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciddi bir hazırlık döneminden geçtiğini belirtti. 
 
Kendisini rahat hissettiğini dile getiren Kızılkaya, rekor denemesi sürecinin eğlenceli ve renkli geçeceğini kaydetti. 
 
- "Bu rekoru kıracağıma inanıyorum"
 
Kızılkaya, şöyle devam etti:
 
"Şuandaki rekor denememizi kayıt altına alıp süreç sonunda raporla Guinnes'e göndereceğiz. Oradan gelecek belge bizim onur belgemiz olacaktır. Müzik sektörümüzde böyle rekor denemesinin olması güzel bir şey. İsterim ki, her arkadaşımız kendi enstrümanıyla bu tür girişimlerde bulunsun. Zorlu bir süreç. Uykusuzlukla mücadele edeceksiniz. 48 saatte bir 2 saat molamız var. Stüdyo ortamında 100 saatin üzerini gördüm. Burası çok güzel. Bu rekoru kıracağıma inanıyorum."
 
Kızılkaya, vatandaşların kendisini dinlemeye gelmesini ve bunun kendisini motive edeceğini dile getirdi. 
 
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında güzel çalışmaların yapıldığını söyledi.
 
Mezitli'de çok güzel bir ortamda rekor denemesinin olacağını vurgulayan Tarhan, vatandaşların bu etkinlikte müzik ziyafeti çekeceğini dile getirdi. 
 
Belediye olarak bu rekor denemesine destek verdiklerini aktaran Tarhan,"Herkesi çağırıyorum. Umarım Oktay arkadaşımız bu rekoru kırar ve tüm dünya Mersin'in adını duyurmuş olur." dedi. 
 
Konuşmaların ardından Kızılkaya, 160 saatlik rekor denemesine başladı. 
 
Rekor denemesinde bazı vatandaşlar çalınan şarkılara eşlik edip, dans etti. 
 

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