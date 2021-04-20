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1600'lü yıllardan günümüze ulaşan yüzük tarihi eser ilan edildi

İngiltere'de 1600'lü yıllardan günümüze ulaştığı düşünülen altın yüzük, tarihi eser ilan edildi. Arkeologlar, yüzüğün 1651 yılında ölen Derby Kontu James Stanley'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DHA20 Nisan 2021 Salı 16:40 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 16:40
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İngiltere'nin batısında İrlanda Denizi'nde yer alan Man Adası'nda bulunan altın yas yüzüğü (ölen birinin anısına takılan yüzük) tarihi eser ilan edildi. 1600'lü yıllardaki İngiltere İç Savaşı döneminden kalma olduğu düşünülen yüzüğün, iç savaşta Roundheadler (Parlamento yanlılarına verilen isim) tarafından 1651'de idam edilen Derby Kontu James Stanley'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Manx Ulusal Mirası kuruluşunda arkeolog Allison Fox, "Yüzüğün kalitesi, yüksek statüye sahip bir kişi için veya onun adına yapıldığını gösteriyor. Yüzüğün kime ait olduğunu veya kimin anıldığını kesin olarak tespit etmemiz pek olası değil, ancak daha önce Man Lordu olan Stanley ailesiyle ilişkilendirilmiş olma ihtimali var" dedi. Altın yüzüğün Manx Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

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