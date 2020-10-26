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161 kilo 474 gram uyuşturucu yakalandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 161 kilo 474 gram kubar esrar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:28
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında Felahiye ilçesinde iki araçta gerçekleştirilen aramada 160 kilogram yaş kubar esrar ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler B.E, E.E, M.A, S.O. ve A.G. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, Felahiye ilçesinde O.Ö. ve K.K'nin evlerinde yapılan aramada da 1 kilo 462 gram kubar esrar, Özvatan ilçesinde B.G'nin aracında 20 gram plaka esrar, 12 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekiplerce iki şüpheli gözaltına alındı, bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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