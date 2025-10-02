İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

1685 deprem konutu sıcak yuvaya dönüşmeyi bekliyor! Kuralar çekildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde rezerv yapı alanında inşa edilen 1685 deprem konutunun hak sahipleri kurayla belli oldu.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 15:58
1685 deprem konutu sıcak yuvaya dönüşmeyi bekliyor! Kuralar çekildi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde rezerv yapı alanında inşa edilen 1685 deprem konutunun hak sahipleri kurayla belli oldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen İskenderun 4 Projesi'ndeki konutlar için noter huzurunda kura çekildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kurada, 1685 hak sahibi belirlendi.

Kura sonucu, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve İskenderun ilçesindeki kentsel dönüşüm irtibat ofisinde askıya çıkarılacak.

