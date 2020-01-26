26.01.2020 09:19 - Güncelleme: 26.01.2020 09:19

24 Ocak Cuma akşamı gerçekleşen Elazığ’daki 6.8 şiddetindeki deprem sonrası tüm Türkiye ayağa kalktı. Bu büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren 45 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da incelemelerde bulundu. Korku dolu anların yaşandığı dakikalarda vatandaşlar 17 Ağustos 1999 depremi hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı. Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

Depremin merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesi olarak açıklandı. Büyüklüğü de Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.

Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi.