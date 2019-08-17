17 Ağustos nöbetçi noterler listesi! Nöbetçi noterler nerelerde var?

Nisan ayında uygulamaya alınan nöbetçi noteler, hafta sonları noter işlemleri yapacak olan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmaları Nisan ayında tamamlandı ve bu uygulama başlatıldı. Yoğun ilgi gören nöbetçi noterlerin ardından noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin yoğun gerçekleştiği, turizm merkezi konumundaki ilçelerde nöbetçi noterlik uygulaması da başlatıldı. 17 Ağustos nöbetçi noterler listesi merak ediliyor. Nöbetçi noterler nerelerde var? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte 17 Ağustos nöbetçi noterler sizlerle...

17 AĞUSTOS NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ!

17 Ağustos nöbetçi noterler listesine Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Nöbetçi noterler sorgulamak için https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx adresinden gün ve tarih seçerek sorgulama yapılabilir.

17 AĞUSTOS İSTANBUL NÖBETÇİ NOTERLER!

17 AĞUSTOS ANKARA NÖBETÇİ NOTERLER!

17 AĞUSTOS İZMİR NÖBETÇİ NOTERLER!

NÖBETÇİ NOTERLER NERELERDE VAR?

Hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa Yakası'nda olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak. Yoğunluğa göre nöbetçi noterlerin sayısı artış gösterebilecek.

Bakanlık, gösterilen ilgiyi de dikkate alarak, uygulamanın kapsamının genişletilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin yoğun gerçekleştiği, turizm merkezi konumundaki ilçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılması değerlendirildi. Buna göre, Antalya'nın Alanya ve Manavgat, Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Şırnak'ın Silopi, Balıkesir'in Edremit, Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Tarsus, Tekirdağ'ın Çorlu, Kocaeli'nin Gebze, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hafta sonları nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek. Bu ilçelerdeki nöbetçi noterlikler, illerde olduğu gibi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi noterlikler, öğle tatilinde de mesai yapacak.

NOTERDE YAPILACAK İŞLEMLER

– Evlenme sözleşmesi,

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

– Zilyetlik devri sözleşmesi

– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

– Şirket sözleşmesi,

– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

– Kira sözleşmesi,

– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

– Taksim ve ifraz sözleşmesi,

– Evlat edinme sözleşmesi,

– Temlik,

– Taahhütname,

– Kefaletname,

– Vasiyetname,

– Vakıf senedi,

– Aile vakfı senedi,

– Tanıma senedi,

– Muvafakatname,

– Sulhname,

– Yeddiemin senedi,

– Rehin senedi,

– Borç senedi,

– Fesihname,

– İbraname,

– Beyanname,

– Şahadetname,

– Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,

– Emanetleri saklama tutanağı,

– İfade tutanağı,

– Tespit tutanağı,

– Vekaletname,

– Defter onaylanması,

– Çevirme,

– Örnek çıkartma,

– İmza sirküleri,

– Protesto işleri,

– İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,

– Tescil,

Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

– Tespit işleri,

– Emanet işleri,

– Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

– Tebligat işleri