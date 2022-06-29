17. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da gerçekleşti

Yunus Emre Enstitüsü salonunda düzenlenen zirvede Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu ; Kalıcı barışın tek yolu vardır o da savaşa hazır olmaktır. Türkiye savunma sanayindeki gelişmeleriyle coğrafyamızdaki barışın teminatıdır . Türkiye teknoloji yatırımlarıyla son dönemdeki oyun kuruculardan biri olacaktır. ' dedi .
İmece Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye ile İngiltere'nin geçmişe dayalı siyasal , sosyal ilişkileri var . İngiltere , Türkiye'nin son 100 yılına etki etmiş bir ülke . Umarım bundan sonraki 100 yıla kendimiz etki ederiz dedi .
Neo Resonans direktörü Dr. Emre Toker ,
Bağımlılığa sebep olan hastalıkları radyo dalgalarıyla tedavi eden bir sistem geliştirdik. Hastalarımızın dualarını almak bizim için önemli . Bu geliştirdiğimiz sistemi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz.
Zirveye ;
Mustafa Karali , Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boyraz , THY Hukuk Müşaviri
Deniz Aydemir , Solid Security Yönetim Kurulu Üyesi
Meta Bozkuş , Yapımcı , Yönetmen
Nusret Çağlar , CGL Cargocare Yönetim Kurulu Başkanı
Poyraz Veysal Çadır , Radyo Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı
Taceddin Özcan , Paragons Yönetim Kurulu Başkanı
ve Fehim Ustaoğlu katılanlar arasındaydı.
Zirvesi sonrası akşam yemeği için Paragon Restauranta geçildi.