17. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da gerçekleşti

Yunus Emre Enstitüsü salonunda düzenlenen zirvede Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu ; Kalıcı barışın tek yolu vardır o da savaşa hazır olmaktır. Türkiye savunma sanayindeki gelişmeleriyle coğrafyamızdaki barışın teminatıdır . Türkiye teknoloji yatırımlarıyla son dönemdeki oyun kuruculardan biri olacaktır. ' dedi .

İmece Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye ile İngiltere'nin geçmişe dayalı siyasal , sosyal ilişkileri var . İngiltere , Türkiye'nin son 100 yılına etki etmiş bir ülke . Umarım bundan sonraki 100 yıla kendimiz etki ederiz dedi .

Neo Resonans direktörü Dr. Emre Toker ,

Bağımlılığa sebep olan hastalıkları radyo dalgalarıyla tedavi eden bir sistem geliştirdik. Hastalarımızın dualarını almak bizim için önemli . Bu geliştirdiğimiz sistemi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Zirveye ;

Mustafa Karali , Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Boyraz , THY Hukuk Müşaviri

Deniz Aydemir , Solid Security Yönetim Kurulu Üyesi

Meta Bozkuş , Yapımcı , Yönetmen

Nusret Çağlar , CGL Cargocare Yönetim Kurulu Başkanı

Poyraz Veysal Çadır , Radyo Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı

Taceddin Özcan , Paragons Yönetim Kurulu Başkanı

ve Fehim Ustaoğlu katılanlar arasındaydı.

Zirvesi sonrası akşam yemeği için Paragon Restauranta geçildi.