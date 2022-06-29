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17. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da gerçekleşti

İstanbul, Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde gerçekleşen ‘Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi'nin 17'ncısı Londra'da, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. ‘Lobin International' tarafından 29 Haziran tarihinde düzenlendi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
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Yunus Emre Enstitüsü salonunda düzenlenen zirvede Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu ; Kalıcı barışın tek yolu vardır o da savaşa hazır olmaktır. Türkiye savunma sanayindeki gelişmeleriyle coğrafyamızdaki barışın teminatıdır . Türkiye teknoloji yatırımlarıyla son dönemdeki oyun kuruculardan biri olacaktır. ' dedi .

İmece Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye ile İngiltere'nin geçmişe dayalı siyasal , sosyal ilişkileri var . İngiltere , Türkiye'nin son 100 yılına etki etmiş bir ülke . Umarım bundan sonraki 100 yıla kendimiz etki ederiz dedi .

Neo Resonans direktörü Dr. Emre Toker ,

Bağımlılığa sebep olan hastalıkları radyo dalgalarıyla tedavi eden bir sistem geliştirdik. Hastalarımızın dualarını almak bizim için önemli . Bu geliştirdiğimiz sistemi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Zirveye ;

Mustafa Karali , Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Boyraz , THY Hukuk Müşaviri

Deniz Aydemir , Solid Security Yönetim Kurulu Üyesi

Meta Bozkuş , Yapımcı , Yönetmen

Nusret Çağlar , CGL Cargocare Yönetim Kurulu Başkanı

Poyraz Veysal Çadır , Radyo Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı

Taceddin Özcan , Paragons Yönetim Kurulu Başkanı

ve Fehim Ustaoğlu katılanlar arasındaydı.

Zirvesi sonrası akşam yemeği için Paragon Restauranta geçildi.

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