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17 ayrı suçtan aranan hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan ve 19 yıl kesinlenmiş hapis cezası bulunan hükümlü, termik santralden kablo çalarken suçüstü yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir termik santralde görevli güvenlik görevlileri, santralden 3 kişinin kablo hırsızlığı yaptığını fark etti.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğünden destek isteyen güvenlik görevlileri, 3 şüpheliden Y.E'yi yakaladı.
 
Gözaltına alınan Y.E'nin 17 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
 
Y.E, emniyetteki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.
 
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 

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