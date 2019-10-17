17 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor kim birinci? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de Can Tertip, Star Tv'de Kong: Kafatası Adası, Show Tv'de Aile Şerefi ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 17 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

10 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

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