17 Eylül reyting sıralaması belli mi? Kimse Bilmez mi, Kardeş Çocukları mı, MasterChef Türkiye mi kim birinci? 17 Eylül reyting sıralaması belli mi? Kimse Bilmez mi, Kardeş Çocukları mı, MasterChef Türkiye mi kim birinci? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez, Star TV'de Kardeş Çocukları, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Kanal D'de Thor yapımları ekrana gelecek. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte kimin birinci olduğu belli olacak. 17 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...