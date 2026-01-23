İSTANBUL 13°C / 7°C
23 Ocak 2026 Cuma
Güncel

17 il merkezli ''siber dolandırıcılık'' operasyonu! Milyarlık işlem hacmi tespit edildi

17 il merkezli 'siber dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda; 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı.

23 Ocak 2026 Cuma 08:01
17 il merkezli ''siber dolandırıcılık'' operasyonu! Milyarlık işlem hacmi tespit edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarında hesaplarında 2 milyar 183 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, son iki hafta içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 17 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 68'i tutuklanırken 45'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, mağdur vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

  • siber dolandırıcılık
  • operasyon
  • gözaltı

