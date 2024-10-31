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  • 17 ilde 54 kişiye vurgun yapan şüpheli emniyetten kaçamadı
Güncel

17 ilde 54 kişiye vurgun yapan şüpheli emniyetten kaçamadı

Araç camı satma bahanesiyle 54 kişiyi dolandıran Ü.C., Kastamonu Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'de yakalandı. Şüphelinin 1 milyona yakın vurgun yaptığı belirtildi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
17 ilde 54 kişiye vurgun yapan şüpheli emniyetten kaçamadı
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Ü.C'nin araç camı almak isteyen kişilerden kapora ya da ürün bedelinin tamamını alarak ürünlerini göndermediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu şüpheli Ü.C, Kocaeli'de yakalandı.

Kastamonu'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının 17 ilde 54 kişiyi toplam 753 bin 211 lira dolandırdığı öğrenildi.

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