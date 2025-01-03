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17 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-35' operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

İHA3 Ocak 2025 Cuma 08:02 - Güncelleme:
17 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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