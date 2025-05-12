İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,739
  • EURO
    43,5772
  • ALTIN
    4085
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 17 ilde dolandırıcı şebekesine operasyon! 73 kişi tutuklandı
Güncel

17 ilde dolandırıcı şebekesine operasyon! 73 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi' dedi.

IHA12 Mayıs 2025 Pazartesi 08:46 - Güncelleme:
17 ilde dolandırıcı şebekesine operasyon! 73 kişi tutuklandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenledikleri operasyonlarda; 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'sinin ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

  • operasyon
  • dolandırıcı
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.