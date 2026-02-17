İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

17 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 29 şüpheli gözaltında

Kocaeli merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, e-ticaret platformlarında elektrikli araç, konteyner, evcil hayvan, prefabrik ev içeren sahte ilanlar oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 33 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

AA17 Şubat 2026 Salı 13:54 - Güncelleme:
17 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 29 şüpheli gözaltında
Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, e-ticaret platformlarında elektrikli araç, konteyner, evcil hayvan, prefabrik ev içeren sahte ilanlar oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin karıştığı 23 olayda müştekilerin uğradığı toplam zararın 1 milyon 3 bin 10 lira olduğu tespit edildi.

