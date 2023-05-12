17 ili kapsıyor... Tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yeni düzenleme

Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde kent yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Depremin ilk anından itibaren Malatya'da koordinasyondan sorumlu bakanlık olarak çalışmaları takip ettiklerini belirten Bakan Ersoy, kentte geçici konutlar ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bugüne kadar Malatya'da 14 bin 700 konteynerin getirildiğini ve bunların 11 bin 700'ünün de ise depremzedelerin yaşamaya başladığını söyledi. Geri kalan konteynerlerde de yakın zamanda yerleştirmelerin başlayacağını belirten Ersoy, artık kırsallarda ve köylerde yaşayan depremzedelerin bireysel konteyner taleplerini de karşılamaya başladıklarını ifade etti.

Şuana kadar bin 124 bireysel konteyner teslimi yapıldığını da belirten Bakan Ersoy, Haziran ayında 30 bin konteynerın tamamlanmasının da planlandığını ifade etti.

Malatya'da kalıcı konut yapımı noktasında da çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Ersoy, yaklaşık 70 bin konut ile 25 bin 600 köy evi talebinin bulunduğunu söyledi. Bunlardan 11 bin 634 kalıcı konutun ihalesini yapıldığını ve 8 bin 100'ünün temel atma işleminin tamamlandığını ifade eden Ersoy, 25 bin 600 köy evinin ise 7 bin 134'ünün ihalesinin yapıldığını 610'nun ise temelinin atıldığını belirtti.

Kentteki enkaz kaldırma çalışmalarına da değinen Bakan Ersoy, yıkık ve acil yıkılacak olan yapıların yüzde 99'unun enkaz kaldırma işleminin tamamlandığını söyledi. Hasar tespitlerinin sonuçlanması ile enkaz kaldırma işlemlerinin de hızla devam edeceğini belirten Ersoy, "Malatya'da ilk belirlemelere göre 57 bin 673 itiraz geldi. Bunların 55 bin 440'ı incelendi ve sonuçlandı. Bin 290 tanesinde de inceleme devam ediyor. İtiraz olmayanlarla ilgili yıkım enkaz çalışması da sürüyor. 27 bin binada hiç itiraz yok, bunla ilgili enkazların kaldırılması adına hızlı bir şekilde başlıyoruz, ön gördüğümüz hızla çalışmalar devam ediyor" dedi.

YENİ YÖNETMELİK 17 İLİ KAPSIYOR



Bakanlık olarak özel mülkiyette bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yönetmenlikte çok önemli bir değişikliğe gittiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, halihazırda bulunan yönetmenlik ile 2005-2022 yılı arasında 4 bin 151 taşınmaza proje yardımı ve 2 bin 793 taşınmaza uygulama yardımı yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş depreminde zarar gören tescilli taşınmaz ve kültür varlıklarının onarımı ile ihyası için gerekli desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği yaptıklarını ifade eden Ersoy, afet bölgesine yönelik proje uygulama yardımlarının bu yönetmenlikle genişletildiğini söyledi.

Proje yardımı ile rölöve, restitüsyon, restorasyon ve gerekli durumlarda rekonstrüksiyon mühendislik projeleri ile zemin etüdüne yardım sağlanacağını söyleyen Ersoy, şunları söyledi:

"Uygulama yardımı ile koruma bölge kurullarınca uygun görülen projeler tüm uygulama yardım taleplerinin yanı sıra gerek görülmesi halinde rekonstrüksiyon taleplerine de yardım sağlanacak. Ayrıca proje yardımı üst limit miktarı yardımı da 5 katına uygulama 10 katına çıkarılmış oldu. Bugün itibariyle AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmiş 17 ilimiz ve Sivas'ın Gürün ilçesi için yeni bir başvuru dönemini başlatıyoruz. Bu illerimiz Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli.

Başvuru süreci ile ilgili gerekli detaylar Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yapıların sahiplerinden herhangi birinin başvurusu değerlendirme için yeterli olacak. Başvuru için gerekli belgeleri en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar teslim edilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yetişmeyen başvurular içinde ileri dönemde yeni başvuru programları açıklanacak. Afet bölgesinde deprem nedeniyle zarar görmüş tescilli yapılara proje yardım taleplerinin hepsi Bakanlığımızca değerlendirilecektir ve tamamına yardım yapılması planlanacaktır. Şimdiden herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum."