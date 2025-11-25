İSTANBUL 16°C / 11°C
  17 Kasım'dan beri aranıyor! Sivas'ta maden ocağında göçük
Güncel

17 Kasım'dan beri aranıyor! Sivas'ta maden ocağında göçük

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 9. günde de devam ediyor.

25 Kasım 2025 Salı 10:10
17 Kasım'dan beri aranıyor! Sivas'ta maden ocağında göçük
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılıyor.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

  • demir madeni ocağı
  • şantiye müdürü
  • arama çalışmaları

