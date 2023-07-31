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17 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki 17 katlı bir binada yangın çıktı.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
17 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu
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Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ataşehir'de iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı plazanın dış cephesi alev alev yandı. Yanan bine dron ile görüntülendi.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesinde Ali Ay Sokak'ta bulunan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı binada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi

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