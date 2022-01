AJANSLAR 24 Ocak 2022 Pazartesi 07:21 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 07:30

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araç geçişlerine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır" denildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının devam edeceğini belirterek, "Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Sadece otoyol için değil. D-100 karayolu için de aynı kurallar geçerli" ifadelerini kullandı. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de yurt genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan yolların listesini de yayınladı.

VALİ ÜMİT: 1950 YILINDAN BERİ EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteorolojiden alınan bilgiye göre bölgede 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı yaşandığını belirtti. Vali Ümit, "Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul İstikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir" diye paylaşımda bulundu.

VALİ ÜMİT: YOL GÜVENLİ HALE GELDİĞİNDE TEKRAR TRAFİĞE AÇILACAK

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Bolu Valisi Ahmet Ümit, yolun ulaşıma güvenli hale gelmesinin ardından tekrar trafiğe açılacağını belirterek, "Olaya can ve mal güvenliği açısından bakıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin ötesinde. Aşırı kar yağışı, buzlanma tipi ve bir taraftan kar açma, yol açma çalışmaları, buz çözme çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinde geçici olarak trafik şimdilik durdurulmuş vaziyette. İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Diğer illerin Valilikleri ile de görüştük. Bu kapsamda Bolu iline girişleri kapatmış vaziyetteyiz. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde tekrar trafik elbette açılacaktır" dedi.

BOLU'DA KALAN ARAÇLARIN KENTTEN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu sınırları içerisinde kalanların konaklama ve iaşe açısından yardımcı olabileceklerini ifade ederek, "Bolu sınırları içerisine girmiş olan vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde tek şerit olmak ve kontrollü olmak şartıyla il dışına çıkarmaya gayret ediyoruz. Ama Bolu sınırları içerisinde olan tüm vatandaşlarımız bizim misafirimiz. Aynı zamanda biz onları ikamet bakımından hem de iaşe bakımından misafir edebiliriz. Gerekli tedbirlerimizi aldık. İlgili arkadaşlarımız da çalışıyoruz. Şu anda trafiği durdurmak zorunda kaldık" diye konuştu.

'TÜM ARAÇLARI BLOKE ETMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

Vali Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının devam edeceğini belirterek, "Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Sadece otoyol için değil. D-100 karayolu için de aynı kurallar geçerli. Otoyol ve D-100 karayolunu kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine giden tüm araçları girişlerde bloke etmek mecburiyetindeyiz. Bir taraftan yol açma çalışmalarını sürdüreceğiz. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, sabaha karşı 03.30'a kadar bu yağış devam edecek. Ondan sonra sabah 10.00'a kadar bu yağış etkisini azaltacak verilere göre. Bu tahminler eğer gerçekleşirse tabi ki yollar açılacak. Yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız" dedi.

D-100 KARA YOLU BOLU DAĞI KESİMİNDE ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANMAYA BAŞLANDI

Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Atay, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını aktararak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İstanbul yönüne kısmen ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara istikametinin de trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

KOCAELİ'DEN ANKARA İSTİKAMETİNE GEÇİŞE İZİN YOK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından Kocaeli'den Ankara istikametine geçişe izin verilmediğini açıkladı. Vali Yavuz'un paylaşımı şöyle:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Bolu/Gerede otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanmış olup ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir."

YOLA ÇADIR KURDULAR

Son 72 yılın en şiddetli kar yağışının yaşandığı Bolu'da, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımın durmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş yolda mahsur kaldı. Birçok vatandaş, araçlarında yolun açılmasını beklerken, kamptan dönen bir aile ise yola çadır kurdu. Aile, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yola kurdukları çadırın içerisinde dondurucu soğukta ısındı.

KARAYOLLARI ARACININ ÜSTÜNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ, 1 İŞÇİ YARALANDI

Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı sırasında güzergahta çalışma yapan Karayolları'na ait bir kamyonetin üzerine D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde yamaçtaki kar kütlesi düştü. Araçta bulunan Karayolları işçisi Eray Bozkurt yaralandı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan işçi, Düzce'de kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOLCU OTOBÜSÜ KAYNAŞLI'DA MAHSUR KALDI

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu Bolu Dağı ve Kaynaşlı mevkiinde yol karla kaplandı. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen ve Ankara istikametine giden onlarca otobüs Kaynaşlı mevkiinde beklemeye başladı. Otobüslerde bekleyen yolcular ihtiyaçlarını gidermek için tesislere akın etti.. Bazı vatandaşlar ise yolun sabah saatlerine kadar kapalı kalacağını öğrenerek valizlerini alıp İstanbul istikametine giden otobüslerde kendilerine yer aradı.

Vatandaşlar uzun süredir yolda beklediklerini ifade ederek "Yaklaşık 5-6 saattir burada bekliyoruz. Sabaha kadar yol açılmayacak dediler. Bazı arkadaşlarımız tesislerde bekliyor. Ancak koronavirüs olduğu için bizler girmeyi tercih etmedik. İnşallah yol en kısa zamanda açılır ve memleketimize varırız" dedi.

ENGELLİ SPORCU KAFİLESİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul'da düzenlenen turnuvaya katılarak Fenerbahçe Engelli Basketbol Takımı ile maç yaptıktan sonra Şanlıurfa Ceylanpınar'a dönmek için yola çıkan Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcuları da yolda mahsur kaldı. Özel sporcular diğer vatandaşlar gibi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD tarafından otobüs yoldan kurtarılarak engelli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirdi.

Ceylanpınar Bedensel Engeliler Spor Kulübü Başkanı Mahmut Direk, "Sağ olsunlar bizi buraya yerleştirdiler. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Büyük bir sıkıntı ve zahmetten bizi kurtardılar. Çünkü arkadaşlarımız engelli. Zaten engelli basketbol takımıyız. Bu vesile ile sıcak yurda yerleştik. Yolların açılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, "Bölgemizde 2-3 gündür ciddi bir kar yağışı var. Birçok vatandaşımız ve engelli sporcularımız yolun kapanması nedeniyle Kaynaşlı'da mahsur kalmışlardı. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile AFAD ve polis ekipleri ile görüşüp engelli sporcularımızı Aliye İzzet Begoviç yurdunda ağırlayacağız" diye konuştu.

DÜZCE'DE YOLDA KALANLARA AFAD, TÜRK KIZILAY VE GÖNÜLLÜLER YARDIM EDİYOR

Düzce-Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı ulaşıma kapanmasının ardından özellikle Bolu Dağı kesimi viyadükler ile tünel geçişi üzerinde kalan araçlardaki vatandaşların yardımına AFAD, Türk Kızılay ve gönüllüler yardım dernekleri koşuyor.

Otoyolun Kaynaşlı Sarıçökek, 1,2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında kalan birçok araca ulaşmak için yoğun çaba veren AFAD koordinesindeki ekipler, vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yapıyor.

AFAD, Türk Kızılay, AFAD Gönüllüler, Düzce Arama Kurtarma (DAKE), İHH ve pek çok gönüllü dernek üyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek taleplerini alıyor.

Kar yağışının tipi şeklinde devam ettiği bölgede Karayolları ekipleri açma çalışmalarını güçlükle sürdürmeye çalışıyor.

ANKARA'DAN İSTANBUL İSTİKAMETİNE ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu'da Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı ulaşıma kapanmasının ardından Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişi durduruldu.

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nun Akıncı gişeleri girişinde yolu ulaşıma kapatan trafik ekipleri, sürücüleri Ankara'ya şehir merkezine geri dönmeleri veya yol ulaşıma açılıncaya kadar yakındaki bir tesiste beklemeleri konusunda uyardı.

Trafik ekipleri Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.

Bu arada Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) İstanbul ve Bolu güzergahına gidecek araçların çıkışına da izin verilmiyor.