17 kişinin yargılandığı ''1 Mayıs'' davasına başlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişinin yargılandığı dava İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Mertcan İncioğulları, "Gözaltı sürecimiz herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleşti. Demokratik ve anayasal hakkımızı kullanmak istedik. İddianamede yazan sloganları atmadık. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Metin Kaya ise, "Daha önce işçiydim, alana gitmek hakkımdır. Şu an mahkemeden dolayı işsizim. Hukuki bir dayanak yok, uyarı yapılmadan bizi abluka içine aldılar ve gözaltına aldılar. Sloganlara eşlik etmedim" diye konuştu. Sanıklardan Nesibe Doğan, "Arkadaşımla karşılaştım ve onunla beraber yürümek istedim. Hiçbir şekilde direniş göstermedim. Ortamın coşkusundan etkilendim. Sadece 'Yaşasın 1 Mayıs' ve 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganı attım. Üzerindeki flamayı oradaki atmosfere kapılarak oradan edindim" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA İÇİN DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nin bulunduğu noktadaki arama noktasında 17 şüphelinin yanlarında terör örgütü TKP/ML'nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın resminin bulunduğu flamalar, fotoğrafının olduğu 2 adet yelek ile Saraçhane Meydanı'na girmeye çalıştıkları kaydedildi. Sanıkların burada, "İbrahim Kaypakkaya önderimizdir, ölümsüzdür", "Yasalarınıza uymuyoruz, Kaypakkaya önderliğinde 1 Mayıs yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz" sloganlarının atıldığı anlatılan iddianamede, emniyet güçlerinin sanıkları durdurduğu ve dağılmaları yönünde uyarıda bulunmasına rağmen grubun polise direndiği ve fiziki müdahalede bulunmaya başladığı, burada yaşanan arbede sonucu sanıkların gözaltına alındığı aktarıldı. İddianamede 17 sanığın, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından ayrı ayrı 3'er yıl 6'şar aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.