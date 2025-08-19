İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8919
  • EURO
    47,7744
  • ALTIN
    4389.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 17 milyonluk Ferrari hurdaya döndü! Usta, olay olan kazayı anlattı
Güncel

17 milyonluk Ferrari hurdaya döndü! Usta, olay olan kazayı anlattı

Dün, 17 milyonluk Ferrari'yi hurdaya çeviren kaza ile sosyal medyanın diline düşen otomobil ustasından açıklama geldi. Usta aracın kaskosunun olmadığını söyleyerek, 'Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz.' dedi.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 11:26 - Güncelleme:
17 milyonluk Ferrari hurdaya döndü! Usta, olay olan kazayı anlattı
ABONE OL

Müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece'de test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlatan usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur.

Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.